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Avrupa restini çekti: 30 bin asker Ukrayna’ya gönderiliyor

Avrupa restini çekti: 30 bin asker Ukrayna’ya gönderiliyor

09:1121/02/2025, Cuma
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Avrupa, Ukrayna'ya 30 bin asker konuşlandırılmasını öngören bir plan ile Trump'ın kapısını çalacak.
Avrupa, Ukrayna'ya 30 bin asker konuşlandırılmasını öngören bir plan ile Trump'ın kapısını çalacak.

ABD-Rusya zirvesinin ardından masada etkisini kaybeden Avrupa, Ukrayna'ya 30 bin asker konuşlandırmayı içeren bir planla ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi hedefliyor.

ABD'nin Rusya hamlesine karşılık İngiltere, 30 bin askerden oluşacak 'Ukrayna barış koruma planı'nı hayata geçirmeyi planlıyor.


ABD Başkanı Trump'ın Zelenski'ye 'diktatör' demesi ve Ukrayna'da seçim yapılması için bastırması Avrupa'yı ve Ukrayna'yı ayağa kaldırdı. Avrupa ülkeleri Zelenski'ye destek vererek, "Ukrayna'nın demokratik yolla seçilmiş lideri" olarak nitelendirdi. İngiliz Telegraph gazetesi önümüzdeki hafta Trump'a sunulacak İngiliz-Fransız planının detaylarını okuyucuları ile paylaştı.



Ukrayna'ya 30 bin Avrupa askeri


Telegraph gazetesinin Batılı yetkililere dayandırdığı habere göre, İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'a, ABD'nin ateş gücüyle desteklenecek şekilde Ukrayna'ya 30 bin Avrupa askeri planını sunacak. Yetkili ateşkes anlaşmasını gözlemlemek üzere kurulacak bu gücün istihbarat, gözetleme uçakları olmak üzere 'teknik izleme'ye dayanacağını ve Rus saldırısına müdahale edeceğini de sözlerine ekledi.


Bu kapsamda donanma devriye gemileri Rusya'nın Karadeniz'e gönderilecek. Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmek üzere gelecek hafta Amerika"ya gidecek. Bu arada Macron, Trump'a seslenerek "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" ifadelerini kullandı.




#ABD
#Rusya
#Avrupa

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