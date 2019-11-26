Dünya Temizliğe devam
BARIŞ PINARI HAREKATI

Temizliğe devam

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi. Çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği, 2 binden fazla mayın ve EYP’nin imha edildiği harekat kapsamında bölgenin patlayıcılardan tamamen temizlenene kadar çalışmaların süreceği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ve Rus askeri
Türk ve Rus askeri

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada harekatın sona erdiği, bölgede mayın ve EYP temizliğinin devam ettiği belirtilirken, ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlara tam olarak uyulduğu ifade edildi. Dünkü arama tarama faaliyetleri kapsamında da Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit edildi. Ayrıca yurtiçi ve sınır ötesindeki terörle mücadele kapsamında genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 teröristin etkisiz hale getirildiği, 320 sığınak ve mağaranın imha edildiği belirtildi.

11’inci devriye

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat’ın doğusunda 11’inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Her iki taraftan 4’er kara aracı ve İHA’nın iştirak ettiği devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte, 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Azez’e bomba

Azez

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez’deki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki otogarın önünde dün öğle saatlerinde PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tel Rıfat’ı işgal eden YPG/PKK sık sık Azez’i hedef alırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı kanlı saldırıyı “İnsanlık düşmanı PKK/YPG, bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı” diye duyurdu.

Yıkım büyüyor

  • İdlib son 24 saatte hem havadan hem karadan Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kaldı. Rejim Rusya’nın desteğiyle İdlib’de stratejik Um Halahil köyü ve Muşeyrife Tepesi’ni ele geçirirken, Rus hava saldırısında 35 köye hizmet veren tek hastane de hizmet dışı kaldı. İdlib’deki saldırılar sebebiyle 25 gün içinde 50 bin sivil yerinden edildi, 37’si çocuk 100 sivil de hayatını kaybetti.

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GÜNDEM
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