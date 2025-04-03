Terör örgütü PKK'nın Halep'te alıkoyduğu 100 kişi salıverildi

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşma kapsamında taraflar arasında takas yapıldı. Buna göre ilk etapta PKK'nın Halep'te alıkoyduğu yaklaşık 100 kişi serbest bırakılırken, buna karşılık Suriye yönetimi de örgüt mensubu 97 kişiyi salıverdi.
Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşma gereği, örgütün Halep ilinde alıkoyduğu kişilerden yaklaşık 100'ü salıverildi.
Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında 1 Nisan'da varılan anlaşma gereği, Halep'in Leymramun Kavşağı'nda taraflar arasında takas yapıldı.
Buna göre ilk etapta, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından örgüt tarafından alıkonulanlardan yaklaşık 100'ü serbest kalırken, buna karşılık Suriye yönetimi de örgüt mensubu 97 kişiyi salıverdi.
Terör örgütü PKK/YPG, rejimin devrilmesinin ardından Halep kent merkezinde sızarak çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.