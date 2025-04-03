Terör örgütü PKK'nın Halep'te alıkoyduğu 100 kişi salıverildi

Buna göre ilk etapta, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından örgüt tarafından alıkonulanlardan yaklaşık 100'ü serbest kalırken, buna karşılık Suriye yönetimi de örgüt mensubu 97 kişiyi salıverdi.