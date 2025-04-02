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İsrail'den Şam'da bilimsel araştırma binasına hava saldırısı

İsrail'den Şam'da bilimsel araştırma binasına hava saldırısı

22:152/04/2025, Çarşamba
IHA
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İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusunun Başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediği ve bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgenin hedef alındığı bildirildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail ordusunun başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda, bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgenin hedef alındığı aktarılırken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.




#Suriye
#İsrail
#Saldırı

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