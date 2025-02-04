Tevrat üzerine soykırım yemini

Eyal Zamir
İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, soykırıma devam mesajı verdi. 2025’in savaş yılı olacağını vurgulayan Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim" ifadesini hatırlattı.
İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre
Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.
Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim" ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti. Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hâlâ zorluklar var" dedi.
- Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli bakanlar ve Milletvekilleri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yaparak soykırıma dayanak olarak kullanmıştı.
- Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın" bölümünden alıntı yapan Netanyahu, "Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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