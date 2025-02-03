İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika hedefte: Trump tüm fonları durdurdu

Güney Afrika'da durumun çok kötü olduğunu ancak radikal sol medyanın bu konuyu gündeme getirmediğini belirten Trump, Güney Afrika'nın topraklara el koyduğunu öne sürdü. Trump, aynı zamanda Güney Afrika'da belirli kesimlere çok kötü davranıldığını ve çok büyük insan hakları ihlali yaşandığını iddia etti. ABD'nin bu duruma tahammül etmeyeceğini ifade eden Trump, "Güney Afrika'ya geleceğe yönelik tüm fonları tam bir soruşturma gerçekleşene kadar askıya alıyorum." dedi.