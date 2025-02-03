İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika hedefte: Trump tüm fonları durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın topraklara el koyduğunu ve belirli kesimlere çok kötü davrandığını söyleyerek, bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını duyurdu.
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fonları askıya aldı
Güney Afrika'da durumun çok kötü olduğunu ancak radikal sol medyanın bu konuyu gündeme getirmediğini belirten Trump, Güney Afrika'nın topraklara el koyduğunu öne sürdü. Trump, aynı zamanda Güney Afrika'da belirli kesimlere çok kötü davranıldığını ve çok büyük insan hakları ihlali yaşandığını iddia etti. ABD'nin bu duruma tahammül etmeyeceğini ifade eden Trump, "Güney Afrika'ya geleceğe yönelik tüm fonları tam bir soruşturma gerçekleşene kadar askıya alıyorum." dedi.
Ne olmuştu?
Güney Afrika'da, sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75'ini elinde bulunduruyor. Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili olarak Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmının tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyahi vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyor. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ocak ayında, devletin bazı topraklara el koymasına olanak tanıyan yasa tasarısını imzalamıştı.
Ayrıca Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı soykırım davası açmış ve Gazze'deki soykırımın uluslararası alanda muhatap bulmasına vesile olmuştu.