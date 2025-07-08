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THY Misrata uçuşlarına yeniden başlayacak

THY Misrata uçuşlarına yeniden başlayacak

17:158/07/2025, Salı
AA
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Türk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY)

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Misrata kentine uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak.

Libya'daki iç karışıklık nedeniyle 2015'te durdurulan seferler, 2 Eylül'den itibaren İstanbul-Misrata hattında yeniden başlayacak.

THY tarafından yapılan planlamaya göre, uçuşlar salı, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yollarının Misrata uçuşlarını başlatmasıyla, halihazırda devam eden Trablus ve Bingazi seferleriyle ülkede uçulan destinasyon sayısı 3'e ulaşacak.



#Libya'nın Misurata kenti
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