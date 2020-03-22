THY yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduracak: 5 şehir hariç

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belli noktalar hariç tüm yurt dışı uçuşlarının durdurulacağını duyurdu.

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Kargo seferlerinin devam edeceğini söyleyen Ekşi, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz" bilgisini paylaştı.

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.



Kargo seferlerimiz devam edecektir.



Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.



Bu da geçer yahu!, diyoruz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 22, 2020

THY'nin yurt içi seferleri ise azalacak.