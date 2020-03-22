Dünya THY yurt dışı seferlerini 17 Nisana kadar durduracak 5 şehir hariç
KORONAVİRÜS

THY yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduracak: 5 şehir hariç

Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belli noktalar hariç tüm yurt dışı uçuşlarının durdurulacağını duyurdu.

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Kargo seferlerinin devam edeceğini söyleyen Ekşi, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz" bilgisini paylaştı.

THY'nin yurt içi seferleri ise azalacak.

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