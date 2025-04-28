Trump bu kez Süveyş’e göz dikti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" ve "Güç yoluyla barış" sloganları çerçevesinde dünyaya yeni bir jeopolitik gerçeklik dayatmaya yönelik hamlelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Trump, ayağının tozuyla ABD'nin iki komşusu Kanada ve Meksika'yı ekonomik ve güvenlik alanlarında tehdit ederken, Danimarka'ya bağlı özerk yönetim Grönland ve Orta Amerika'daki kritik su geçiş yolu Panama Kanalı üzerinde hak iddia etti. ABD Başkanı bu hak iddialarına devam ederken, şimdi de dünya ticaretinin ve jeopolitiğinin en krit

ABD Başkanı Donald Trump