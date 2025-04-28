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Trump bu kez Süveyş’e göz dikti

Trump bu kez Süveyş’e göz dikti

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04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Washington yönetiminin Hudeyde üzerinden Babül Mendep Boğazı'nı ve kuzeyde Süveyş'i kontrol ederek Kızıldeniz'i hakimiyet altına almak istediği değerlendiriliyor.
Washington yönetiminin Hudeyde üzerinden Babül Mendep Boğazı'nı ve kuzeyde Süveyş'i kontrol ederek Kızıldeniz'i hakimiyet altına almak istediği değerlendiriliyor.

Daha önce Grönland ve Panama Kanalı üzerinde hak iddia eden ABD Başkanı Trump, gözünü bu kez Mısır egemenliğindeki kritik su geçidi Süveyş Kanalına dikti. Trump, ABD savaş ve ticaret gemilerinin Süveyş Kanalı’ndan serbestçe geçmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" ve "Güç yoluyla barış" sloganları çerçevesinde dünyaya yeni bir jeopolitik gerçeklik dayatmaya yönelik hamlelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Trump, ayağının tozuyla ABD'nin iki komşusu Kanada ve Meksika'yı ekonomik ve güvenlik alanlarında tehdit ederken, Danimarka'ya bağlı özerk yönetim Grönland ve Orta Amerika'daki kritik su geçiş yolu Panama Kanalı üzerinde hak iddia etti. ABD Başkanı bu hak iddialarına devam ederken, şimdi de dünya ticaretinin ve jeopolitiğinin en krit
ABD Başkanı Donald Trump
ik geçiş noktalarından, Mısır egemenliğindeki Süveyş kanalına göz koydu. Önümüzdeki hafta Ortadoğu turuna çıkması beklenen Trump, Süveyş Kanalı'ndan ABD ticaret ve savaş gemilerinin serbestçe geçmesi gerektiğini savundu.


DERHAL İZİN VERİLSİN

Trump, Truth Social hesabı paylaşımında, ABD olmadan Panama ve Süveyş kanallarının var olmayacağını ileri sürdü. Hem askeri hem ticari ABD gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarında ücretsiz seyahatlerine "derhal" izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bu konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini belirtti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si ve küresel konteyner trafiğinin yüzde 30'u Süveyş'ten geçerek yılda 1 trilyon ABD doları değerinde mal taşıyor.


YEMEN'E SALDIRILARA ZEMİN Mİ HAZIRLIYOR

Süveyş Kanalına göz koyan Trump'ın hamlesinin ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara hız vermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Son olarak önceki gün ABD savaş uçakları, Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesinde yerleşim yerini ve Sebin ilçesinde Lübnan Hastanesi yakınlarındaki evi hedef aldı. ABD savaş uçakları, Sada kenti yakınlarına ise 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.


HUDEYDE DE HEDEFTE

ABD medyası, Washington'ın Yemen'in Kızıldeniz'in güney girişini kontrol eden stratejik Hudeyde Limanı'nı kara saldırısıyla ele geçirmek istediğini yazmıştı. Yemen güçleri de ABD'nin geçen hafta Hudeyde'de Ras İsa Limanı'nı.hedef almasının arkasında planın da kente kara saldırısının alt yapısını oluşturmak olduğu savunulmuştu. Washington yönetiminin Hudeyde üzerinden Babül Mendep Boğazı'nı ve kuzeyde Süveyş'i kontrol ederek Kızıldeniz'i hakimiyet altına almak istediği değerlendiriliyor.


PANAMA'YI DA İSTİYOR

Trump, daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti. Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.


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