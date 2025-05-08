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Trump: Çığır açan bir anlaşma yaptık

Trump: Çığır açan bir anlaşma yaptık

18:048/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu” duyurusunu açıkladı ve "İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık" dedi. Trump açıklamasının ardından sözü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e bıraktı. Starmer, ABD ve İngilter arasında yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki "yakın müttefikliği" yeniden ortaya koyacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu” bir duyuru yapacağını söylemişti. Trump, dünyanın merakla beklediği gizemli mesajını açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık. Birçok toplantı planladık. Ülkeler bizimle toplantı yapmak istiyor. Ekonomik güvenlikte, ulusal güvenlikte müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. İngiltere bu konuda kapatmıştı sınırları ancak artık yeniden çalışmaya başlayacağız. Starmer bu konuda iyi bir ortak. Şu anda çok daha iyi bir ilişkiye sahibiz"

"DAHA İYİ BİR ZAMANLAMASI OLAMAZDI"

Trump, açıklamasının ardından sözü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e verdi.

İngiltere Başbakanı Starmer, şöyle konuştu:

"İki müzakere ekibi de bu anlaşma için haftalarca çalıştılar. Bu sadece işleri korumayacak, işleri koruyacak. Bu anlaşmanın daha iyi bir zamanlaması olamazdı. Adalet ve karşılıklı anlaşmalar konusunda ilişkimiz hep vardı. Otomotiv ve çelik sektöründe bunu gözlemliyorduk. Bazı detayların üzerinden geçeceğiz ama mükemmel bir anlaşma oldu. Bu ticaret anlaşması yakın müttefikliğimizi yeniden ortaya koyuyor. Sonunda bu anlaşmayı nihayetlendirdik. Harika bir platform oluşturduk"

DÜN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Gazze ile ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz." yanıtını vermişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD'nin Gazze politikası ve İran'la müzakereler konusunda bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bilgilendireceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında 13 Mayıs'ta başlayacağı Orta Doğu turundan önce bölge ile ilgili "çok önemli" bir açıklama yapacağını ifade etmişti.



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