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ABD yeni ticaret anlaşması imzalayacak: Trump 'büyük bir ülke' diyerek duyurdu

ABD yeni ticaret anlaşması imzalayacak: Trump 'büyük bir ülke' diyerek duyurdu

07:418/05/2025, Perşembe
AA
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Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.
Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

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