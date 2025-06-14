Trump ile Putin arasında 50 dakikalık telefon görüşmesi

Putin, Trump ile görüşmesinde İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede İsrail-İran çatışmasının ele alındığı bildirildi. Trump'ın İsrail ile İran arasındaki durumu 'son derece endişe verici' olarak değerlendirdiği; Putin'in ise iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#Vladimir Putin
#İsrail
#İran