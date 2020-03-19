Trump onayladı: ABD'liler ücretsiz koronavirüs testi yaptırabilecek

ABD Başkanı Donald Trump ABD'lilere ücretsiz olarak koronavirüs testi yapılmasına yönelik olan yasa tasarısını imzaladı. Yasa ayrıca ücretli hastalık iznine de imkan sağlayacak. Her iki maddenin ABD'ye maliyetinin 104 milyar dolara mal olması öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.
Önce aileler
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 6201 sayılı "Önce Aileler: Koronavirüs Müdahale Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.
Ücretli hastalık izni
Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.