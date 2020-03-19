Dünya Trump onayladı ABDliler ücretsiz koronavirüs testi yaptırabilecek
KORONAVİRÜS

Trump onayladı: ABD'liler ücretsiz koronavirüs testi yaptırabilecek

ABD Başkanı Donald Trump ABD'lilere ücretsiz olarak koronavirüs testi yapılmasına yönelik olan yasa tasarısını imzaladı. Yasa ayrıca ücretli hastalık iznine de imkan sağlayacak. Her iki maddenin ABD'ye maliyetinin 104 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Önce aileler

Donald Trump

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 6201 sayılı "Önce Aileler: Koronavirüs Müdahale Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.

Ücretli hastalık izni

Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
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ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
Almanya'da yayın yapan ZDF kanalının ana haber spikeri Claus Kleber, önceki gün koronavirüsün önlenemez bir şekilde yayılacağına işaret eden verileri paylaştı. Kleber, uzmanların eldeki verilerden yola çıkarak vardığı sonuçları infografik üzerinden izleyicilere aktardı: “Bütün bu yaşananlar sonrasında anlaşılması gereken şudur. Artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını engelleme değildir. Bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadırlar. Alman nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların yüzde 80'ni hastalığı çok hafif veya hafif geçirecek. Yüzde 20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak, ve yüzde 6'sı yoğun bakımda tedavi edilecektir. Yüzde 6 çok değilmiş gibi gelse de bir milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün doğal katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecektir. Her şey bu eğrinin zamana yayılmasına, yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlıdır. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı anda değil, yavaş yavaş ve durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde istifade edebilecektir. Bu şu anki ana hedef, başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapmasıdır. Bu yüzden el yıkama, mesafeyi koruma ve parti yapmamak, evde kalmak gibi küçük şeyler hayati önem taşımaktadır. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı ve zayıflar için.'


104 milyar dolara mal olacak

  • Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.
  • Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 769'a, ölü sayısı 118'e yükseldi.

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