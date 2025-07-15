Trump: Zelenski Moskova'yı vurmamalı

Trump ile Zelenski'nin görüşmesinden (Foto: Arşiv)
Dün Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapacaklarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmadığını söyledi. "Ben ölümlerin sona ermesini istiyorum" diyen Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova'yı hedef almamalı" dedi. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "Moskova’yı vurabilir misin? St. Petersburg’u vurabilir misin?" dediği iddia edilmişti.
Daha önce Ukrayna’ya silah gönderilmesini eleştiren Trump, dün NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladığı toplantıda Rusya’yı tehdit etmişti.
"Rusya’dan memnun değilim." diyen Trump,
"50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız. Ukrayna’ya da en üst düzey silahlar gönderiyoruz."
diye konuşmuştu.
"Putin'in acıyı hissetmesini istiyorum"
"Putin'in acıyı hissetmesini istiyorum"
Yaşananların gölgesinde Financial Times'ta yer alan haberde, Trump'ın, 4 Temmuz’daki telefon görüşmesinde Zelenski’ye,
"Moskova’yı vurabilir misin? St. Petersburg’u vurabilir misin? Putin’in ve Rusya’nın acıyı hissetmesini istiyorum"
dediği iddia edilmişti.
"Zelenski Moskova'yı vurmamalı"
"Zelenski Moskova'yı vurmamalı"
Trump, bugün yaptığı açıklamada ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmadığını söyledi.
"Ben ölümlerin sona ermesini istiyorum" diyen Trump, Financial Times'taki haberi yalanlayarak,
"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova'yı hedef almamalı"
dedi.
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