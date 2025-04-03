Afrika ülkesi Lesotho Krallığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında en yüksek gümrük tarifesi uyguladığı ülke oldu.
Ekonomik veri platformu OEC verilerine göre, 2023 yılında Lesotho, ABD'ye 228 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden ithalatı 8 milyon doların altında kaldı.
Dış ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını tek komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştiren Lesotho için ABD'ye yapılan ihracat, ülke GSYİH'sinin yüzde 10'dan fazlasına denk geliyor.
'KİMSENİN ADINI DUYMADIĞI ÜLKE'
ABD'nin yüzde 50'lik yeni gümrük tarifesinin, Lesotho ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği öngörülüyor.
Madagaskar'a yüzde 47
Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Madagaskar ise yüzde 47'lik tarife oranıyla ABD'nin kıtada en yüksek tarife uyguladığı 2. ülke oldu.
Madagaskar'ı sırasıyla yüzde 40'lık ve yüzde 37'lik gümrük tarifesi uygulanan Morityus ve Botsvana takip etti.
Son aylarda tartışmalı toprak kamulaştırma yasası ve "beyazlara zulüm" iddialarıyla Trump yönetiminin yaptırım ve baskılarına maruz kalan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ise yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulandı.