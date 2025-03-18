Trump'tan Biden'ın çocukları için flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD hükümeti tarafından eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarına ilişkin açıklamada bulundu. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan Gizli Servis korumasına sahip olduğunu belirten Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun ‘saçma' olduğunu kaydetti.