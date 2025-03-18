Hem Trump, hem danışmanı Tahran'ı işaret etti: Yemen'de İran'ı sorumlu tutuyoruz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Kimse kandırılmasın! Husiler tarafından yapılan yüzlerce saldırının hepsi İran'dan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

SONUÇLARINA KATLANACAKLAR

Husiler tarafından bundan sonra yapılacak herhangi bir saldırı veya misillemeye "büyük bir güçle karşılık verileceğini" belirten Trump, "Ve bu karşılığın nerede duracağının garantisi yok." diye yazdı. ABD'nin bundan sonra Husiler tarafından yapılacak her saldırıyı "İran tarafından yapılmış kabul edileceğini" ifade eden Trump, dolayısıyla Kızıldeniz'deki bu saldırılardan İran'ın sorumlu tutulacağı ve Tahran'ın "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını kaydetti.

HER SEÇENEK MASADA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında "çok sayıda Husi liderin etkisiz hale getirildiğini ve saldırılardan İran’ı sorumlu tuttuklarını” belirtti. ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Waltz, saldırıların eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenlenenlerden farklı olduğuna işaret ederek, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak" diye konuştu. Waltz, "Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden İran'dır" dedi. Waltz, Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu silahları edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti. İran’ın nükleer programının füze sistemleri ve silahlanma aşamalarını da içerdiğini savunan Waltz, "Ya bunları teslim eder ve vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

UÇAK GEMİSİ İKİ KEZ HEDEF ALINDI

Husiler de ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD gemireleri hede almaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise saldırılarda 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıkladı.







