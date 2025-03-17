Saldırıları Beyaz Saray’dan yönetti: Yemen'e bombardıman İran'a mesaj mı?

Seçim kampanyası döneminde dünya üzerinde savaşlara son vereceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, koltuğa oturmasından sadece 50 gün sonra Ortadoğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeler ABD Başkanı Trump'ın emriyle cumartesi günü ABD ve İngiliz savaş uçakları tarafından vuruldu. Düzenlenen bombardımanlarda 31 kişi yaşamını yitirirken 100’den fazla kişi de yaralandı. Trump'ın Beyaz Saray’da kurulan bir operasyon odasından takip edip yönettiği saldırılarla Yemen üzerinden İran'a mesaj vermek istediği değerlendiriliyor.

MAGA ŞAPKASIYLA OPERASYON ODASINDA

Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğraflarda Trump'ın operasyon odasında Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) şapkası ve yine üzerinde isminin yazdığı beyaz bir tişörtle Yemen'e yönelik saldırıları takip etmesine yer verildi. saldırıların başlamasının ardından Truth Social adlı sosyal medya ağı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Trump, İran'dan Husilere verdiği desteği kesmesini isteyerek, "ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" diyerek tehdit etti.

MEKTUP'TAN HEMEN SONRA EMİR

Yemen'i hedef alan ABD saldırısının, ABD Başkanı Trump'ın, Tahran yönetimini yeni bir nükleer anlaşma için gönderdiği belirtilen mektup tartışmasının hemen sonra gelmesi dikkati çekti. Trump'ın mektupta İran'ı üstü kapalı bir şekilde "Ya masa ya savaş" diye tehdit ettiği belirtiliyordu. Trump, 7 Mart'ta katıldığı bir TV programında, İran için "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti. Tahran yönetiminin Trump'ın sözlerine tepkisi çok sert olmuş ve müzakere masasına oturmayacaklarını belirtmişti.

PENTAGON DA TAHRAN'I HEDEF ALDI

Saldırılardan sonra Reuters'e konuşan ABD’li diplomatik kaynaklar, Washington yönetiminin Kızıldeniz’in güvenliğini sağlamakta kararlı olduğunu ve saldırıların haftalarca sürebileceğini belirterek, gerekirse kara operasyonunun da gündeme gelebileceğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Husilerin 2023’ten beri 174 kez ABD savaş gemilerine saldırdığını belirterek, “Artık İran’ın bu tür grupları finanse etmesine göz yumduğumuz günler sona erdi" dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilere yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi. Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" ifadesini kullandı.

HUSİLER: TRUMAN UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDIK

Dün akşam birkaç saatlik zaman diliminde Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlendiğini bildiren Husiler ise ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı 18 balistik ve seyir füzesi ve 1 İHA ile vurduklarını duyurdu.







