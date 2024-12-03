Trump'tan İngiltere'yi kızdıracak Kanada teklifi: Trudea'dan iyi vali olur

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanan Donald Trump, 30 Kasım günü Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelmişti. Trump'ın bu görüşmede Trudeau'ya Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte bulunduğu iddia edildi.





İki ismin görüşmesi, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başladığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından gerçekleşmişti.









"Kanada, ABD sınırını ihlal ediyor"

Görüşmeye katılan iki kaynağın aktardığına göre Trump, Trudeau'ya Kanada'nın 70'ten fazla ülkeden yasadışı göçmenin ve sınırdan büyük miktarda uyuşturucu geçmesine izin vererek ABD sınırını ihlal ettiğini söyledi. Kaynaklar, Trump'ın Kanada ile ABD arasındaki ticaret açığının 100 milyar dolardan fazla olduğunu tahmin ettiğini söyledi.





Trump, Trudeua'ya Kanada'nın sınır sorunlarını ve dış ticaret açığını çözememesi halinde göreve döndüğü ilk gün tüm Kanada mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.





Trudeau, Trump'a gümrük vergisi koyamayacağını çünkü bunun Kanada ekonomisini tamamen öldüreceğini söyledi. Trump, "Yani ülkeniz ABD'yi 100 milyar dolar dolandırmıyorsa ayakta kalamaz mı?" diye sordu.









'Kanada 51. eyalet olsun' teklifine Trudeau ne yanıt verdi

Bu konuşmaların ardından Trump'tan Trudeua'ya beklenmedik bir teklif geldi. Trump, Trudeau'ya Kanada'nın 51. eyalet olmasını önerdi. Kaynakların aktardığına göre bu teklif, başbakan ve diğerlerinin gergin bir şekilde gülmesine neden oldu.





Trump'ın Trudeau'ya 'başbakan' unvanının daha iyi olduğunu, ancak yine de 51. eyaletin valisi olabileceğini söyleyerek devam etti.





Görüşmeye yakın kaynaklar bu diyaloğun gülünç olduğunu söylese de Trump'ın 20 Ocak'a kadar değişiklik beklediği mesajını verdiği ifade ettiler.



