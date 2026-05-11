Trump'tan İran'ın yanıtına sert cevap: Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemez

ABD Başkanı Trump, İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı 'kabul edilemez' buldu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump,
"İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez."
ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.
