Trump yine tehdit savurdu: İran'da zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tutuyoruz

20:4510/05/2026, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını ve tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi. Trump ayrıca İran’ın askeri olarak yenildiğini savunurken, Hürmüz Boğazı konusunda ise ABD’nin bölgeye sınırlı çıkarla dahil olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu.

Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği mülakatta, İran'a yönelik soruları cevaplayan Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin bir soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar." yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu yer için "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız." diye konuştu.

İran'ın "askeri olarak yenildiğini" savunan Trump, ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşasının 20 yıl süreceğini iddia etti.

Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru üzerine ise "Boğaza ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık." ifadesini kullandı.

Birçok NATO ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nı kullandığına işaret eden Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde niteleyerek, İran'a karşı ABD'nin yanında yer almamalarını da eleştirdi.


