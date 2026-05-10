Katil İsrail bombardımana devam ediyor: Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya çıktı

18:2710/05/2026, Pazar
AA
Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya çıktı.
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2 bin 846'ya yükseldiği bildirildi. İsrail ordusu dün Lübnan'ın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlerken, insansız hava araçlarıyla da çok sayıda aracı ve motosikleti hedef almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya, yaralı sayısı 8 bin 693'e ulaştı.
İsrail ordusu dün Lübnan'ın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlerken, insansız hava araçlarıyla da çok sayıda aracı ve motosikleti hedef almıştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 795 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.



