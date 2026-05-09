Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 759'a yükseldi

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 759'a yükseldi

11:189/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.
Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 759'a, yaralı sayısının ise 8 bin 512'ye ulaştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 759'a, yaralı sayısının ise 8 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 136 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 104 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 244'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 124 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

#Lübnan
#İsrail
#Orta Doğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA İNFAZ DÜZENLEMESİ: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği