Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 759'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 759'a, yaralı sayısının ise 8 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.