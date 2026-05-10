Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ateşkesin gölgesinde savaş: Zelenskiy 'Füzeler durdu ama cephede saldırılar devam ediyor' dedi

Ateşkesin gölgesinde savaş: Zelenskiy 'Füzeler durdu ama cephede saldırılar devam ediyor' dedi

20:1910/05/2026, الأحد
AA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'tan itibaren ilan edilen 3 günlük ateşkes kapsamında ülkesine yönelik şimdiye kadar füze saldırısının yapılmadığını belirtti. Zelenskiy, "Yoğun füze ve hava saldırılarının bugün itibarıyla olmaması memnuniyet vericidir." diye konuştu. Zelenskiy, Rusya ordusunun cephe hattı ve cepheye yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Ruslar, kendileri için kritik öneme sahip bu bölgelerde saldırı faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkesin başlamasından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ateşkesin başladığı günden beri Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleşmediğini kaydeden Zelenskiy, "Yoğun füze ve hava saldırılarının bugün itibarıyla olmaması memnuniyet vericidir" diye konuştu.
Zelenskiy, Rusya ordusunun cephe hattı ve cepheye yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirterek,
"Ruslar, kendileri için kritik öneme sahip bu bölgelerde saldırı faaliyetlerine devam ediyor."
dedi.
Rus ordusunun son iki günde cephe hattına topçu sistemleriyle 150 kez, insansız hava araçlarıyla ise 10 binden fazla saldırı düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, Rus ordusunun cephe hattında ateşkese uymadığını ve buna yönelik bir girişimde bulunmadığını savunarak,
“Ukrayna’nın tüm birlikleri, gerektiği şekilde mevzilerimizi savunarak hareket ediyor.”
diye konuştu.

Son iki günde Rusya’dan yoğun füze saldırısı gerçekleşmediği için Ukrayna’nın da Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılar düzenlemediğini belirten Zelenskiy, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük geçici ateşkesin, iki ülke arasında 1000 savaş esirinin takasını da kapsadığını söylediğini anımsattı.

Söz konusu esir takası için hazırlıkların yapıldığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden Rusya'ya ilgili listenin iletildiğini bildirdi.

Zelenskiy, bu süreçte ABD'nin aktif olmasını beklediklerini kaydetti.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.



#Rusya
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna
#Savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşını taşıyana rekor promosyon: Bankalar peş peşe duyurdu