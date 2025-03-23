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Türkiye barış için kilit ortak

Türkiye barış için kilit ortak

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Peter Szijjarto.
Peter Szijjarto.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin olarak, "Eğer Avrupa halkı için sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde barışçıl ve güvenli bir yaşamdan bahsediyorsanız, o zaman ne Rusya'yı ne de Türkiye'yi bu tartışmaların dışında bırakabilirsiniz" dedi.

Ülkesinin, Türkiye'yi müttefik, dost ve stratejik olarak kabul ettiğini, iki ülkenin en kritik anlarda stratejik bir ilişki kurmayı başarabildiğini söyleyen Szijjarto, Türkiye olmadan Macaristan'ın enerji güvenliğinden bahsetmenin imkansız olduğunu söyledi. Szijjarto, "Türkiye'nin enerji tedariklerinin güvenliğini sağlamadaki son derece güvenilir rolü için çok minnettarız" ifadesini kullandı. Türkiye’nin Avrupa güvenliği için kritik bir rolü olduğunu ifade eden Bakan, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan bir ülkenin planlamada yer almamasının mantık dışı olacağını ifade etti.



#Diplomasi
#Macaristan
#Ticaret

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