Türkiye barış için kilit ortak

Ülkesinin, Türkiye'yi müttefik, dost ve stratejik olarak kabul ettiğini, iki ülkenin en kritik anlarda stratejik bir ilişki kurmayı başarabildiğini söyleyen Szijjarto, Türkiye olmadan Macaristan'ın enerji güvenliğinden bahsetmenin imkansız olduğunu söyledi. Szijjarto, "Türkiye'nin enerji tedariklerinin güvenliğini sağlamadaki son derece güvenilir rolü için çok minnettarız" ifadesini kullandı. Türkiye’nin Avrupa güvenliği için kritik bir rolü olduğunu ifade eden Bakan, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan bir ülkenin planlamada yer almamasının mantık dışı olacağını ifade etti.