Çin’le ticarette kolay vize hazırlığı

Çin, Türk iş insanlarına vize almada ilave kolaylık sağlamaya hazırlanıyor. Şanghay Yerel Hükümeti tarafından Ticaret Bakanlığı'na verilen bilgide sadece iş insanlarının değil, eşleri ve çocuklarının da seyahatlerinde kolay vize imkanından yararlanabileceği bildirildi. Vizenin 5 yıl geçerliliği ve 180 gün kalış süreli olacağı belirtiliyor. Böylece Uzak Ülkeler Stratejisi'nde de hedef pazar olarak belirlenen Çin ile Uzak Doğu ülkelerine ihracatçıların girişi kolaylaşacak. Atılan bu adım Türkiye'nin 2025 yılı için belirlediği 280 milyar dolarlık ihracat hedefine büyük katkı sunacak.

FİRMA DAVETİ YETERLİ

Şanghay ve Çin’in uluslararası ticari iş birliği ve faaliyetlerine katkıda bulunan kamu kurumları, özel sektör ve yabancı sermayeli şirketlerin davetlisi olan yabancı iş insanları, eşleri ve çocuklarına ticaret yapacakları firmaların daveti yeterli olacak. Ardından vize işlemlerinde kolaylıklar sağlanarak iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasına imkan tanınacak.

MADENCİLİK ÖN PLANDA

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 18’inci ülke konumunda olan Çin ile vize kolaylığının ardından madencilik sektöründeki ihracatın da artması öngörülüyor. Tabii kaynaklar, geleneksel enerji ve altyapı gibi alanlarda iş birliği istikrarlı şekilde büyürken, yeni dönemde 5G ağı, biyoloji, tıp, ilaçlar, insansız tren vagonlarında da ticaret hacminin artacağı ifade edildi.

HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Çin arasındaki ticari birliktelik son yıllarda giderek daha da güç kazandı. Türkiye’nin Çin ile ticaret hacmi geçen yıl 48,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-aralık döneminde ithalatta ilk sırada Çin bulunurken, bu ülkeden dış alım 44 milyar 931 milyon dolar oldu. Çin ile aynı dönemi kapsayan ihracat da 3 milyar 389 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Çin ile Türkiye arasında ikili ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.











