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İsrail'in amacı Filistin’i boşaltmak

İsrail'in amacı Filistin’i boşaltmak

Canberk Doğan
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik tekrar başlattığı işgale vurgu yaptı. Fidan, “Netanyahu'nun gündeminde barış veya insani değerler yok. İsrail'in amacı Filistin'i boşaltmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in amacının Filistin’i boşaltmak olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

SOYKIRIM YENİDEN BAŞLADI

Gazze’de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve müteakip aşamaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail, ateşkes anlaşmasını Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek bozdu. Son günlerde yüzlerce Filistinliyi şehit ederek soykırıma yeniden başladı. Netanyahu'nun gündeminde barış, istikrar, uluslararası hukuk veya insani değerler yok. İsrail'in amacı, Filistin halkını sindirmek ve Filistin'i boşaltmaktır” diye konuştu. Filistin meselesinin bölgesel ve küresel düzeyde daha büyük sorunlara yol açma riskini barındırdığını ifade eden Fidan, “Türkiye olarak Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Şu andaki önceliğimiz ateşkese geri dönülmesi ve Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer yandan İsrail'in işlediği suçların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

ATEŞKES GÖRÜŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin "Amerika'nın öncülüğünde devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini biz baştan beri destekliyoruz" diyen Fidan, Türkiye'nin ilk günden beri barış kampında olduğunu hatırlattı. Fidan, “Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın da katıldığı düzenli görüşmeler var. Bunların birçoğu online oluyor. Bugün de yine bir çevrim içi görüşme olacak Avrupalı liderlerle, Cumhurbaşkanımızın da katılacağı. Buradaki arayış devam ediyor. Biz Türkiye olarak, hem ateşkese hem kapsamlı barış görüşmelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yani bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın görüşleri ve politikası çok net” dedi.



#Diplomasi
#Hakan Fidan
#İsrail

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