Dünya Türkiye tek yürek
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye tek yürek

Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı 82 milyonu birleştirdi. Siyasetten STK’lara, iş hayatından sanat dünyasına kadar her kesim Türkiye’nin bekasını yakından ilgilendiren harekata destek verdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Türk askeri (Arşiv)
Türk askeri (Arşiv)

Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 82 milyonu kenetledi.

Harekat 7’den 77’e herkesi birleştirdi. Muhalefet partilerinden STK’lara, iş hayatından sanat dünyasına kadar birçok kesimden destek mesajları geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yaptığı destek açıklamasının ardından dün CHP MYK olağanüstü toplandı. CHP’nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği belirtilen MYK’da, ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’yi “cezalandırmaya dönük” tavrının ise kabul edilemez olduğu kaydedildi.

“YANINIZDAYIZ” MESAJI

Siyaset dünyasının yanı sıra ekonomi dünyasından da destek açıklamaları geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından meslek kuruluşları harekata destek verdi. STK’lardan da operasyona destek mesajları geldi. Memur-Sen, Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), harekata destek verirken, kenetlenme zamanı olduğunu vurguladılar.

SANATÇILARDAN DESTEK

  • Ünlülerden de çığ gibi destek açıklamaları geldi. Sanatçılardan gelen açıklamalar şöyle:
  • Cüneyt Arkın: “Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır.”
  • Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan: “Allah’ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle.”
  • Oyuncu İsmail Hakkı: “Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura ! Sağırları koy verin gitsinler.”
  • Şarkıcı Alişan: “Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.”
  • Oyuncu Doğa Rutkay “Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun” duasında bulunurken, Vildan Atasever, “Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz.”

İlk gün 14 köy özgür
DÜNYA
İlk gün 14 köy özgür

İlk gün 14 köy özgür

İlk gün 14 köy özgür

​Mehmetçik bölgedeki köylüler tarafından sevinçle karşılandı.
Bebek katilleri

Bebek katilleri

​PKK'lı hain teröristler kundaktaki bebeği hedef aldı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Barış Pınarı Operasyonu 82 milyonu kenetledi.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Yemen katillerinden kara propaganda

Yemen katillerinden kara propaganda

​Türkiye'nin terör operasyonu Riyad ve Abu Dabi'yi rahatsız etti.
Yalana sarıldılar

Yalana sarıldılar

PKK'lı teröristler sanal alemde de devreye girdi.
Mehmetçiğin yanındayız

Mehmetçiğin yanındayız

​İş dünyasından mesaj: Her türlü desteğe hazırız.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Sosyal medyada FETÖ ile ortaklık

Sosyal medyada FETÖ ile ortaklık

​FETÖ - PKK işbirliği operasyonla birlikte tekrar hortladı.
Çanakkale sallandı

Çanakkale sallandı

Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Rezil rüsva oldu!

Rezil rüsva oldu!

​Ruslar, 'Hulusi Akar' diye arayıp Cumhuriyetçi Graham'ı işletmiş.
30 saatte 228 terörist!

30 saatte 228 terörist!

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Acı haber!

Acı haber!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bir kahraman askerlerimiz şehit düştü.
ABD ve Rusya<br> BM'yi kilitledi

ABD ve Rusya
BM'yi kilitledi

BM'nin harekattan dolayı Türkiye'yi kınamasına ABD ve Rusya engel oldu.
Silahlarını<br>bırakıp kaçtılar

Silahlarını
bırakıp kaçtılar

​ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu.
O görüşmenin<br>perde arkasını anlattı

O görüşmenin
perde arkasını anlattı

​'Efendim PYD ile PKK aynıdır, bunu kongrede anlayabilen kişi sayısı çok az'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.