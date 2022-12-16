Türkmen gazının Avrupa'ya taşınmasının önünü açan üçlü zirveye ilk tepki Rusya'dan geldi: Doğalgaz boru hattı yapılmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında üç ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

RUSYA'DAN TÜRKMEN GAZINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji, ulaşım ve ticaret alanındaki imzalanan anlaşma kapsamında Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması konusundaki maddeye ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

TÜRKMENİSTAN RUSYA ÇİN VE HİNDİSTAN GAZINA YOĞUNLAŞMALI

Federasyon Konseyinden Aleksandr Başkin Hazar Denizi'nin dibinden Türkmenistan gazını Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya taşımak için doğalgaz boru hattı yapılmasına izin vermeyeceklerini Türkmenistan'ın Rusya, Çin ve Hindistan gazına yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA BEŞ ANLAŞMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amannepesov, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2023-2025 Yıllarına Yönelik Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"na imza koydu.

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TİCARET

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Devlet Gümrük Dairesi Başkanı Maksat Hudaykuliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Geçiş Noktalarında Gümrük Prosedürlerine İlişkin Bilgi Değişimine Yönelik Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

ENERJİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkmengaz Devlet Şirketi Başkanı Batır Amanov, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı"na imza attı.

ULAŞIM

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Alanında İşbirliğinin Daha Fazla Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev ile Türkmenistan Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı Başkanı Mammethan Çakiyev imzaladı.

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