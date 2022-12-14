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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, ''Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır'' ifadelerini kullandı. 'Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak' diyen Erdoğan, ''Üç ülkenin Doğu Batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Birlikte çalışmalı sınır geçişleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ya da vize ücretlerinin kaldırılması ya da düşürülmesi ticaret hacmimizi artıracaktır'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesinde: Vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

El ele verdiğimiz dayanışma içinde Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız. Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır.

Rusya-Ukrayna savaşı enerji ve gıda tedarikini küresel çapta sarsmıştı. Türkiye cumhurbaşkanı olarak savaşın kazananı olmayacağını ifade ettim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için gerek ikili, gerek diğer seviyelerde çaba harcadık. Girişimlerimizle tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye izin verilmesi takdirde barışa giden yol açılacaktır. Önce ateşkesi sonra kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.

KKTC'nin gözlemci olması beraberliğimizi perçinledi. Hedeflerimiz yeni imkanları değerlendirmek.

Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bölgelerimizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.

Üç ülkenin Doğu Batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Birlikte çalışmalı sınır geçişleri ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Karayolu geçiş ücretleri ya da vize ücretlerinin kaldırılması ya da düşürülmesi ticaret hacmimizi artıracaktır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı öne çıkmaktadır. Türkmen gazının buradan taşınmasına hemen başlamamız gerek.

Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız.

Bugün yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık:

Gebele'de her yıl gençlerimizin belli bir süre tatil yapması, eğitim alması, gerekse Avaza'da her yıl belli bir süre -bu bir ay olabilir- yanlarında göndereceğimiz öğretmenleriyle eğitim almaları; hem Gebele, hem Avaza'yı tanımaları, din, tarih, kültür itibariyle çok farklı bir zemine oturacaktır.

Alt yapı projeleri bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır.

Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.

(Rusya-Ukrayna) Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük.

Ayrıntılar geliyor...

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Herkes görmek için bölgeye geliyor.

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