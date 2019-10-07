Tutuştular

Suriye’de ABD’nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. Zorla silah altına alınan Araplar önceki gece saatlerinde örgütün işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirdi. Bölgeye iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar, EYP uzmanı ekipler ve mühimmat sevkedildi.

ABD’NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Suriye’de “DEAŞ ile mücadele” bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya destek vermeye devam eden ABD, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından örgüt işgalindeki bölgelere 300 TIR gönderdi. ABD, 21 Eylül’de de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 TIR yollamıştı. 2015’ten bu yana örgüte destek veren ABD’nin Suriye’de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.

Saldırılar arttı

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK’nın, Azez’deki ÖSO mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı. Teröristler önceki akşam Azez’in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO’nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. Karşılık verilmesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı. Cerablus’ta ise ÖSO’ya ait askeri araca yerleştirilen bombanın patlamasıyla aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Teröristlerin önceki gün düzenlediği 3 saldırıda da 16 sivil yaralanmıştı.

ABD PKK’nın yanında

ABD, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Tel Abyad’da devriye attı. ABD bayraklı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoy böyle görüntülendi.