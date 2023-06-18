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Dünya

Uganda'da okul baskını 41 ölü

Uganda’nın batısında DEAŞ bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı grubun düzenlediği terör saldırısında 38’i öğrenci 41 kişi öldü. Saldırıda okulun yatakhanesi de ateşe verildi. Öğrencilerin yanarak, vurularak ya da bıçaklanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Uganda'da terör saldırısı.

Uganda'da terör saldırısı.

Uganda’nın batı sınırındaki bir okula cuma günü düzenlenen terör saldırısında 38’i öğrenci 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından Uganda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırındaki Mpondwe bölgesindeki bir okula yapılan saldırıda, okulun yatakhanesi de ateşe verildi. Okuldan 41 cesedin çıkarıldığını ve bunlardan 38’inin öğrenci olduğunu dile getiren yetkililer, öğrencilerin yanarak, vurularak ya da bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Vurularak öldürülen diğer 3 kişiden birinin güvenlik görevlisi, 2’sinin de yerel topluluğun üyeleri olduğu belirtildi. Ordu ADF isyancılarının DEAŞ’la bağlantılı olduğunu ve peşlerine düştükleini belirtti.



#Uganda
#ADF
#DEAŞ
#Öğrenci
#Okul
1 saat önce
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