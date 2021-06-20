Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan vatandaşlarına çağrı: Antalya’ya tatile gidin

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’na katılmak üzere şehre gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Müzesi’ni ziyaret ederek, Ukraynaca sesli rehberinin açılışı yaptı.
"Antalya’da en fazla turist Ukrayna’dan"
Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kuleba, "Antalya’da en fazla turistin Ukrayna’dan olduğunu öğrendim. Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem buradaki güzel denizin keyfini sürecekler hem de Türkiye’nin sahip olmuş olduğu çok kadim tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar" dedi.
"Ukraynalı turistleri Antalya’ya davet ediyorum"Tüm Ukraynalı turistleri Antalya’ya gelmeye davet eden Bakan Kuleba, "Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz" diye konuştu.