Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan vatandaşlarına çağrı: Antalya’ya tatile gidin

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’na katılmak üzere şehre gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Müzesi’ni ziyaret ederek, Ukraynaca sesli rehberinin açılışı yaptı.

"Antalya’da en fazla turist Ukrayna’dan"

Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kuleba, "Antalya’da en fazla turistin Ukrayna’dan olduğunu öğrendim. Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem buradaki güzel denizin keyfini sürecekler hem de Türkiye’nin sahip olmuş olduğu çok kadim tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar" dedi.

"Ukraynalı turistleri Antalya’ya davet ediyorum"

Tüm Ukraynalı turistleri Antalya’ya gelmeye davet eden Bakan Kuleba,

diye konuştu.

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