Ukrayna İstihbaratının iddiası: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık

Ukrayna İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SBU)’dan yapılan açıklamada, Rusya makamlarının Kiev’de bulunan iki kişi ile irtibata geçerek bu kişilere para karşılığında koronavirüs ile ilgili sahte haberler yaymalarını önerdiği bildirildi.

Açıklamada, SBU birimlerinin, bu iki kişinin Rusya’dan aldıkları ve sosyal medyada yaydıkları haberlerin amacının; kamuoyunda panik yapmaya, iktidarın faaliyetlerini gözden düşürmeye ve ülkedeki toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik nitelikte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

“SAHTE HABER YAYMAK İÇİN TEKLİFTE BULUNDULAR”

SBU’nun kameralarına sırtı dönük olarak konuşan iki genç, Rusya’dan bazı kişilerin kendilerine koronavirüsle ilgili sahte haber yayma konusunda teklifte bulunduğunu ve kendilerinin de teklifi kabul ettiklerini söylüyor.

Söz konusu kişiler, yaptıkları çalışmalar karşılığında Rusya’dan kendilerine havale yoluyla para gönderildiğini dile getiriyor.

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