Dünya Ünlü oyuncudan Ukrayna savaşı çağrısı Elimizde kan var
AVRUPA

Ünlü oyuncudan Ukrayna savaşı çağrısı: Elimizde kan var

Avrupa ülkeleri Rusya’dan gaz alımını durduracak mı? Savaşın başlangıcından bu yana üzerinde en çok konuşulan konu başlıklarından biri bu. Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger AB ülkelerine seslendi. "Elimizde kan var" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ünlü oyuncudan Ukrayna savaşı çağrısı: Elimizde kan var
Arnold Schwarzenegger

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Avrupa Birliği ülkelerine seslendi. Schwarzenegger, “Tabi Ruslar üzgün, tüm askerlerini kaybediyorlar ve çok fazla ekipmanlarını, tanklarını, uçaklarını kaybediyorlar. Ama hey! En azından bu savaş için para ödemek zorunda değiliz. Avrupalılar bize para gönderiyor. Savaşın parasını onlar ödüyor diyorlar. Nereden bakarsak bakalım elimizde kan var çünkü savaşı finanse ediyoruz. Kendimize yalan söylemeyi bırakmalıyız. Şu anda fosil yakıtları geçmişte bırakmak için ihtiyacımız olan tüm teknolojiye sahibiz.” sözleriyle Rusya’dan gaz alımını durdurma çağrısı yaptı.

  • Aynı zamanda eski Kaliforniya valisi de olan Schwarzenegger, Viyana’da düzenlenen “Avusturya Dünya Zirvesi” başlıklı iklim konferansına video mesaj yoluyla hitap etti. Schwarzenegger, “Bunu sığınaklarda büyük Ukraynalı çocuklara borçluyuz. Bunu kendimize borçluyuz. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Sorunun değil, çözümün bir parçası olmalıyız.” ifadeleriyle Ukrayna-Rusya savaşının fosil yakıt kullanımını bırakmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’de, İsrail'de bir üniversitede konuştu. Von Der Leyen'in gündeminde de Rusya’dan alınan gaz vardı. Ursula Von Der Leyen, "Kremlin’in davranışı, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan kurtulma kararlılığımızı güçlendiriyor. Örneğin şimdi İsrail ile iş birliğimizi artırmanın yollarını arıyoruz" İfadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Hazırlanmakta olan iki büyük projemiz var. İlki İsrail'i Kıbrıs ve Yunanistan’a bağlayan dünyanın en uzun ve en derin su altı elektrik kablosu. İkincisi ise Doğu Akdeniz'de bir gaz ve temiz hidrojen boru hattı" sözleriyle Rus gazına alternatif projelerden bahsetti.

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