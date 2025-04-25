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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Papa'nın vefatıyla ilgili açıklama yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Papa'nın vefatıyla ilgili açıklama yaptı

09:5825/04/2025, Cuma
AA
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Papa Franciscus
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Papa Franciscus

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatına ilişkin, "Onun mirası sonsuza dek kazınacak." ifadesini kullandı.

Başkent Karakas'ta özel bir televizyona açıklamalarda bulunan Maduro, Papa Franciscus'un emperyalist ablukaya karşı daima Venezuela'ya savunduğunu söyledi. "Onun mirası sonsuza dek kazınacak" diyen Maduro, "(ABD'yi kastederek) İmparatorluğun saldırganlığına karşı Venezuela halkını savundu. Filistin ve Yahudi halkına saldıran Roma İmparatorluğu değil, Latin Amerika ve Karayipler'e her gün saldıran ABD imparatorluğudur. Papa Franciscus'u yeni çağın işareti olarak kabul ediyoruz. Tanrı inancı, insana özgünlük, güç ve ihtiyacımız olan gerçek ışığı veren önemli şeylerden biridir." ifadelerini kullandı.


Papa'nın sömürgeci politikalara karşı her zaman ezilen halkların yanında olduğunu vurgulayan Maduro, "O, iyi bir insan, iyi bir papa, halkın papasıydı. Gerçekleri dünyanın güçlülerinin yüzüne söylemekten çekinmeyen bir liderdi." değerlendirmesinde bulundu.


Venezuela, 21 Nisan'da Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.




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