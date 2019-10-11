Dünya Yaşar Güler ABDli mevkidaşı ile görüştü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İki askeri lider, Suriye'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin gündemi Suriye'deki son durum ve iki ülke arasındaki iş birliği durumu oldu.

DeDe Halfhill açıkladı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, dün Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.

İki kilit üyeyiz

Türkiye ile ABD'nin NATO'nun iki kilit üyesi olarak güçlü askeri ilişkilerini devam ettirdiğine vurgu yapan Halfhill, "İki askeri lider, Suriye'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Akar bilgilendirdi

  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da mevkidaşına bilgi verdi.

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