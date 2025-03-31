Yeni Suriye'ye kapsayıcı hükûmet

Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ve 23 bakandan oluşan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı. Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" diyerek vizyon planlarını sıraladı. Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerden isimler yer aldı Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Turko ile Nusayri nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu. 8 Aralık Devrimi sonrası kurulan geçiş hükümeti döneminde atanan Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları yeni hükümette de konumlarını korudu. Yine yeni atanan üç bakanın 2011 öncesi Esed hükümetlerinde de görev aldığı kaydedildi. Kabinedeki tek kadın isim de Hind Kabavat oldu. Özgür Suriye'nin ilk hükümeti şu isimlerden oluşuyor: Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Turko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.