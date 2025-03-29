ABD’den vatandaşlarına Suriye için Ramazan Bayramı uyarısı

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.





Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bayram kutlanıyor.





Şam, yıllar süren savaşın ardından neredeyse kaybolan ruhunun bir kısmını yeniden kazanıyor.





Bir zamanlar hareket ve yaşam merkezi olan pazarlar, Suriyelilerin yaşamlarına ağır bir gölge düşürmeye devam eden ekonomik zorluklara rağmen, bayramlıklarını almak için birbiriyle yarışan insanlarla yeniden dolup taşıyor.





Provokasyon girişimleri sürüyor





Ancak ülkenin kendini toplama girişimlerine karşılık bazı provokasyonlar da yaşanmaya devam ediyor.





ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliği, vatandaşlarını önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı tatili sırasında "artan saldırı olasılığı" konusunda uyardı.





"Kamu kurumları hedef alınabilir"





Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Ramazan Bayramı tatili sırasında Şam'daki büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşları ve Suriye kamu kurumlarını hedef alabilecek saldırı olasılığının arttığı konusunda uyarmaktadır." denildi.





Açıklamada ayrıca, "Saldırı yöntemleri arasında bireysel saldırganlar, silahlı saldırganlar veya patlayıcı cihazların kullanımı yer alabilir." ifadelerine yer verildi.





Suriye'ye seyahat etmemelerini tavsiye ediyorlar





Açıklamaya göre Washington, vatandaşlarına "terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız gözaltı gibi önemli riskler nedeniyle" Suriye'ye seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.











