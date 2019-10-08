Dünya Yerli ve Milli İHA, Fıratın doğusunda uçtu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Yerli ve Milli İHA, Fırat’ın doğusunda uçtu

Barış Pınarı Harekatı öncesi Amerika’dan gelen açıklamaların ardından, Suriye’nin kuzeyinde hava sahasının Türkiye’ye kapatıldığı öne sürülmüştü. Yerli ve milli İHA-SİHA, bugün Fırat’ın doğusunda Rakka’ya kadar geniş bir alanda uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli İHA-SİHA'lar, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operasyonlarında aktif rol aldı.
Yerli ve milli İHA-SİHA'lar, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operasyonlarında aktif rol aldı.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki terör odaklarını yerle bir etmek için ‘Barış Pınarı Harekatı’ hazırlıklarına hız verdi. Karada, sıfır noktasında çalışmalar neredeyse tamamlandı. Komandolar gün boyunca otobüslerle sınıra sevk edildi.

Suriye sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
OYNAT 00:32
Suriye sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu dün ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle resmen başladı. Suriye sınırına yapılan komando sevkiyatı böyle görüntülendi.

Güney sınırındaki hareketliliğin yanı sıra havada da hareketlilik yaşandı. Yerli ve milli İHA-SİHA, Fırat’ın doğusunda uçuş gerçekleştirdi.

TCS8 uçuş koduna sahip İHA, Suriye sınırı ile Rakka arasında mekik dokudu. Hava trafik radarına bir kısa süre yakalanan İHA'nın hareketliliği böyle görüntülendi.

Rakka’ya kadar inen ve havada daireler çizen SİHA’nın, operasyon öncesi istihbarat toplamak üzere havalandığı değerlendiriliyor.

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  • Öte yandan dün ABD'de yayın yapan CNN televizyonunun Amerikan Dışişlerini izleyen gazetecisi Jennifer Hansler, Amerikalı yetkililere dayandırarak paylaştığı tweette, ABD’nin kontrol etmekte olduğu hava sahasını Türkiye'ye kapattığını açıkladı.
  • Hansler, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yetkilinin ‘yakın gelecekte de açmaya niyetimiz yok’ dediğini belirtti.

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