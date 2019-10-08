Yerli ve Milli İHA, Fırat’ın doğusunda uçtu Barış Pınarı Harekatı öncesi Amerika’dan gelen açıklamaların ardından, Suriye’nin kuzeyinde hava sahasının Türkiye’ye kapatıldığı öne sürülmüştü. Yerli ve milli İHA-SİHA, bugün Fırat’ın doğusunda Rakka’ya kadar geniş bir alanda uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2019, 15:59 Son Güncelleme: 08 Ekim 2019, 16:07 Yeni Şafak