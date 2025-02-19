Yine ABD'nin kapısını çaldılar!

Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, diplomatik süreçte devre dışı bırakılan ve bölgenin güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler önceki gün Paris'te katıldıkları olağanüstü toplantı adeta fare doğurdu. Avrupalı ülkeler zirvede barışın bölge ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi. Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Polonya devlet ile hükümet başkanlarıyla birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 'nin katıldığı zirvede "Masada biz de varız" mesajı vermesi beklenirken, katılımcıların Ukrayna'nın güvenliğini üstlenmeye sıcak bakmadığı görüldü. Avrupalı ülkelerin ABD'siz Ukrayna'ya askeri güç konuşlandırmaya sıcak bakmadığı görüldü.

ERKEN VE YANLIŞ ZAMANLAMA

Zirve öncesi İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye "hazır" olduklarını belirtirken, zirveye katılan Avrupa liderlerinin daha çekimser açıklamalarda bulunması, bu konuda AB içinde fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Almanya Başbakanı Scholz, zirve sonrası konuşmasında Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine de değindi. Scholz, Ukrayna'da barış müzakereleri başlamamışken "henüz gerçekleşmeyen bir barışın sonuçları" üzerine konuşmanın, "erken ve yanlış" bir zamanlama olduğu değerlendirmesinde bulundu.

POLONYA: GÖNDERMEYİZ AMA DESTEKLERİZ!

Benzer şekilde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de AB ülkelerinin barış için Ukrayna'ya asker göndermesine yönelik girişimler için "erken" olduğunu, çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiğini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da zirve öncesi basına yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya barış gücü gönderme planlarının olmadığını, ancak bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyen ülkeleri destekleyeceklerini bildirdi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Zirveye katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise birliğin Ukrayna'ya destek konusunda, bugüne kadar elinden geleni yaptığını belirterek, barış masasında da Ukrayna'nın "güçlü" pozisyonda olması gerektiğini kaydetti. İki lider, Ukrayna'da sağlanacak barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

WASHINGTON GÜVENCE VERSİN

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya yeniden saldırmasını engellemek için ABD tarafından güvence sağlanması gerektiğini söyledi. Söz konusu olan şeyin sadece Ukrayna’nın geleceği değil bir bütün olarak Avrupa’nın varoluş meselesi olduğunu ifade eden Starmer, "Putin’i daha fazla saldırganlıktan alıkoyacak tek şey, Ukrayna’nın egemenliğini muhafaza eden kalıcı bir barış olacaktır" dedi. Starmer, "Ukrayna konusunda sürecin çok erken aşamasındayız. Avrupa üzerine düşen rolü oynamalı. Kalıcı bir barış sağlanırsa, İngiltere güçlerini diğer ülkelerle sahada görevlendirmeyi düşünmeye hazırım. Ancak bir ABD güvencesi olmalı. Çünkü, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırmaktan etkili bir şekilde caydırmanın tek yolu, ABD’nin sağlayacağı bir güvenlik garantisidir" dedi.











