YPG/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınar'da 3 eve isabet etti: 2 yaralı Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 10:02 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 10:09 AA