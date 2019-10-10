Dünya YPG/PKKlı teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınarda 3 eve isabet etti 2 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınar'da 3 eve isabet etti: 2 yaralı

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Ceylanpınar'da bazı evlere teröristler tarafından atılan uçaksavar mermileri isabet etti.
Ceylanpınar'da bazı evlere teröristler tarafından atılan uçaksavar mermileri isabet etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.

Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.

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Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

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