Dünya Yunan gerilimi tırmandırıyor Türkiyenin burnunun dibinde komandolarla tatbikat yaptılar
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Yunan gerilimi tırmandırıyor: Türkiye’nin burnunun dibinde komandolarla tatbikat yaptılar

Lozan Antlaşması’na ihlal ederek Ege adalarını silahlandıran Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunan ordusu son olarak Kuşadası’na 22 kilometre uzaklıktaki Sisam Adası’na çıkarma yaparak tatbikat başlattı. Askerler, tank ve zırhlı araçlarla adada atışlar yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan gerilimi tırmandırıyor: Türkiye’nin burnunun dibinde komandolarla tatbikat yaptılar
Yunan ordusu Sisam Adası’da tatbikat yaptı.

Ege'de hak iddia eden ve uluslararası hukuku ihlal ederek bölgedeki adaları silahlandıran Yunanistan, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Yunan güçleri, Kuşadası'na 22 kilometre uzaklıktaki Sisam Adası'na çıkarma yaparak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikata zırhlı araçların katıldığı ve belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirildiği görüldü.

Sisam'da tatbikat

Yunan basınında tatbikatla ilgili yer alan haberlerde, "Türkiye'nin adaların silahsızlandırılması gerektiğini savunduğu, Yunanistan'ın ise askeri varlığını gösterdiği" belirtildi. Sisam'daki eğitim tatbikatında gerçekçi savaş koşulları canlandırıldı.

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Türkiye'den Atina'ya uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü’nde yaptığı açıklamada, Atina yönetimine uyarıda bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." demişti.

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