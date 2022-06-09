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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şakamız yok' diyerek Yunanistan'ı uyardı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, " Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan2ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şakamız yok diyerek Yunanistanı uyardı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan 'Efes-2022'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

İnsani yardımda milli gelirlerimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz.

Terörle mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur.

Hem ülkemizin he komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik.

Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik.

Ülkemizin sınırlarının dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
GÜNDEM
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hem ülkemizin hem komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik. Ülkemizin sınırlarının dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.


YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse lafının arkasında durur.

Rusya Ukrayna savaşı, dünyada barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı sert bir dille uyararak 'Türkiye kimsenin hakkını yemez. Kimseye de hakkını yedirtmez. Yunanistan'ı aklını başını alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel' ifadelerini kullandı.


Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
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TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisi yarattı.
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Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini \"Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını\" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı..<br>
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YUNAN MEDYASI: ADALARA ÇIKABİLİRLER<br><br>Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu.
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Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.
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'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'<br><br>Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi: \"Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz.\" Greek City Times ise \"Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler\" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı. Pro News ise \"Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor\" diye yazdı.<br>
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İzmir'deki EFES 2022 tatbikatına aralarında Azerbaycan ve Pakistan'ın yer aldığı 37 ülke katılım sağladı.
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YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU<br><br>Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022 tüm dünya medyasında geniş yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunulmuştu. <br>
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TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLMUŞTU<br>Greek City Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etmişti.
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Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili \"Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer almıştı.
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YUNAN SPİKER: “ATMACA FÜZESİ DONANMAMIZI YOK EDEBİLİR”<br>Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleri ile Türkiye’de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye’nin geliştirdiği Atmaca gemisavar füzelerinin, Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etmişti:
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“Rus Moskva firkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları, Girit ve Ege Adaları’ndaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA’yı ve İHA’yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil; onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta, Yunan donanmaasını yok edebilirler.”
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Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar<br><br>Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, \"Artık benim için Miçotakis diye biri yok\" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
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Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberde Erdoğan'ın sözleri 'büyük meydan okuma' olarak nitelendirildi.
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İşte Komşuyu rahatsız eden tatbikattan görüntüler....
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Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
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Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
İzmir'deki EFES 2022 askeri tatbikatı Atina'da deprem etkisi yaptı. 37 ülkenin katıldığı Ege'deki nefes kesen tatbikat yunan medyasında büyük paniğe yol açtı. Azerbaycan özel kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili Yunanistan medyasından 'Adaları işgal edecekler' haberleri yayıldı.


Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."
Şakamız yok kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.

​Bakan Soylu kaçak göçmenlerle ilgili alınan yeni tedbirleri tek tek sıraladı.

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