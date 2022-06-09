Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şakamız yok' diyerek Yunanistan'ı uyardı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan 'Efes-2022'de açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de EFES-2022 Tatbikatı’nda konuşma yapıyor. https://t.co/89ziLROOqT — Yeni Şafak (@yenisafak) June 9, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

İnsani yardımda milli gelirlerimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz.

Terörle mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur.

Hem ülkemizin he komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik.

Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik.

Ülkemizin sınırlarının dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.

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GÜNDEM Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse lafının arkasında durur.

Rusya Ukrayna savaşı, dünyada barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

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