Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı

Çin'in bu denli şaşırtıcı başarısı, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Öyle ki, salgının Çin'de ölüm oranlarının bu kadar keskin bir düşüş yaşaması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Dünya basınında yer alan ve bölgeden bir doktorun söylediklerine dayanan haber ise, adeta şok etti.