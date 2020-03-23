Dünya Yunanistanda sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı
KORONAVİRÜS

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı

Yunanistan’da hükümetin aldığı kiliselerde toplu ayin yasağına rağmen İliupoli’deki küçük bir kilisenin papazı bir grup Hristiyan ile birlikte ayin yaptı. Olay yerine polis gelince papaz ve kilisedeki insanlar, kendilerini kiliseye kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yunanistan’da hükümetin aldığı kiliselerde toplu ayin yasağına rağmen İliupoli’deki küçük bir kilisenin papazı olan Stilyanos Karpathios, ayin yaptı.

İnsanlar kendilerini kiliseye kapattı

Olay yerine polis arabalarının ve basın mensuplarının intikal etiğini öğrenen papaz ve kilisedeki insanlar, kendilerini kiliseye kapattı ve dışarı çıkmayı reddetti.

1,5 saat bekleyişin ardından polis arabasının olay yerinde ayrıldığı, kimsenin gözaltına alınmadığı ifade edildi.

Wuhan kentindeki doktorun iddiaları dünya gündemine düştü: Gerçekler söylenmeli
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Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, salgını büyük ölçüde durdurdu. Resmi verilere göre, ülkede 81 bin 439 kişide corona virüsü tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153 olarak açıklandı.
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Çin'in bu denli şaşırtıcı başarısı, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Öyle ki, salgının Çin'de ölüm oranlarının bu kadar keskin bir düşüş yaşaması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Dünya basınında yer alan ve bölgeden bir doktorun söylediklerine dayanan haber ise, adeta şok etti.
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WUHAN'DAKİ DOKTORDAN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER Corona virüs salgınının merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde bir karantina merkezinde görevli olan ve ismi açıklanmayan doktorun söyledikleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Corona virüsü ile mücadele eden doktor, Çin Devlet Başkanı Cinping'in bölgeyi ziyaretine dikkat çekerken çarpıcı iddialarda bulundu.
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Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki koronavirüslü hasta sayılarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyareti öncesinde manipüle edildiği öne sürüldü.
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Kyodo News'te yer alan habere göre, Vuhan'daki bir karantina merkezinde görevli bir doktor, virüs semptomları gözlemlenen birkaç hastanın, Cinping'in ziyaretinden hemen önce apar topar taburcu edildiğini kaydetti.
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ÇİN'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR GÜVENİLMEZ Çinli sağlık yetkililerinin üç gün üst üste Vuhan'da yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediğine ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten doktor, Çin hükûmetinin ilan ettiği rakamların güvenilmez olduğunu söyledi.
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GERÇEKLER SÖYLENMEZSE YENİ BİR KRİZ PATLAK VEREBİLİR Tedavi altında olan hasta sayılarının günbegün daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir kriz patlak verebilir.
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Wuhan kentindeki doktorun iddiaları dünya gündemine düştü: Gerçekler söylenmeli
Salgının ilk çıkış noktası olan Wuhan, resmi verilere göre koronavirüs büyük ölçüde durdurmayı başardı. Ancak bu durum kafalarda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu noktada, Çin'in Wuhan kentinde görevli olan ve koronavirüsü ile mücadele eden bir doktorun iddiaları dünya gündemine düştü. Çin Devlet Başkanı Cinping'in ziyaretine dikkat çeken doktor, tüyler ürperten bir iddiada bulundu.

Haftanın ilk iş gününde yollar boş: Trafik yoğunluğu yüzde 13
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Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor.
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Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı.
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü.
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Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.
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Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.
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Haftanın ilk iş gününde yollar boş: Trafik yoğunluğu yüzde 13
Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.


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