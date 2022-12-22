Zelenski ve Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı: 'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski savaşın başından bu yana ilk kez yurtdışına çıktı ve ABD'yi ziyaret etti. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTEMİYOR'

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir zaman Ukrayna'yı yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Biden, Ukrayna'nın çok kritik savaşları kazandığı mesajını vererek, "Putin savaşı durdurmak istemiyor" sözlerini kullandı.

'TARİHİ ZİYARET' VURGUSU

Ukrayna lideri Zelenski, ABD'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu söyleyerek, "Biden'a adımları için teşekkür ediyorum" dedi. Zelenski, ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de minnettarlığını ifade etti.