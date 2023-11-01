Binbir Batı Masalları

Ahsen İlhan / Sanat Tarihçisi - Yazar









Haçlı zihniyeti bundan yüzyıllar öncesinde de böyleydi. Zalim ve çıkarcı bir suni inanç sistemiyle, kendi insanını sömürmenin ve toplumların kanını içmenin çeşitli biçimlerini her zaman sergilediler. Bugün finansörü ABD olan Siyonist zulmü de Orta Çağ zihninin atığından başkası değildir. Orta Çağ’da İslâm medeniyetleri bilimle, üretimle uğraşıp selamet şehirleri kurarken; dönemin Avrupası’nda kilise zulmü ile köleleştirilmiş toplumlar, bilimden uzak tutuluyor, bu sayede kolayca yönlendiriliyor ve itaatkâr bir toplum bilinci kurgulanıyordu. Avrupa cahil, fakir ve köleleştirilmiş insan öbekleriyle doluydu. Sözde din adamları ve krallar, bu insan tipolojisi sayesinde tarım ve ticaret sahasında zenginleşiyorlardı. Halkı istedikleri eşkale girdirmenin iki yolu vardı: İnsanları bilim ve üretimden uzak tutmak; menfaate göre revize edilmiş inanç sitemlerinde arzu edilen hedefe kilitlemek…

KUTSAL TOPRAKLARI KURTARMA HİKAYESİ

Bu arada aç gözlü Avrupalı büyükbaşlar, başlarını Doğu’ya çevirdiklerinde gözleri kamaşıyor, toprakların verimliliği, ticaretin ve tarımın bolluğu, ilimle tesis edilmiş medeniyet iştahlarını kabartıyordu. Halka bir şey vaat etmeliydiler. Kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarma masalı da bu saiklerle peydah olmuştu. Güya Müslümanlar Batı (Endülüs) ve Doğu’da Hristiyanlara zulmediyor, kutsal toprakları gasp edip zenginlik içinde yaşıyorlardı. Konsillerde, sözde din adamlarının, dönemin şartlarına göre revize (esasen tahrif) ettikleri kutsal kitaplardan çeşitli hikâyeler anlattılar halklara. Müslümanları öldürmeli, kutsal toprakları kurtarmalı ve zulmü bitirmeliydiler (!) Hem bu sayede sefalet içindeki Avrupa halkının zenginleşmesi vaadi havalarda uçuşuyor hem de Müslümanların elinden kurtarılacak (!) kutsal topraklar, onlara cenneti müjdeliyordu. Bütün mesele İslâm medeniyetlerinin meyvesini yemekti; ama bu sapkın tutkuları din kisvesine bürümeleri zor olmamıştı.

Müslümanları öldürmenin, çocuk katletmenin sevap olduğunu, bu toprakları işgal etmenin cenneti kazandıracağını, bu uğurda zulmetmenin, işkence yapmanın, insanlara acı çektirmenin, çalmanın ve yağma-talan yapmanın serbest olduğunu anlattılar halka. Ne de olsa Allah’a ve adil hükmüne bağlı kalmalarına gerek yoktu. Ne de olsa halk cahildi ve bilmiyordu. Ne de olsa fakirlerdi ve toprak vaadiyle göz bebekleri büyüyordu. Ne de olsa Hak inanca sahip ve ait değillerdi ve vicdan, merhamet, adalet gibi duygular da ancak Allah’ın yolundaydı. Haçlı birlikleri için herkesi aynı ülküde birleştirmek lazımdı. Onlara Müslümanların zalim olduğu hikayesini anlattılar.

BU ÇAĞDA BU LOKMAYI YUTTURAMAZLAR

Oysa farklı din ve ırktan insanlar Müslümanların arasında huzur içinde yaşayıp gidiyordu. Onlara kutsal topraklara sahip olmanın değerini anlattılar. Oysa kutsiyet sadece Allah’a inanan ve riayet edenler için geçerliydi. Onlara can almanın, zulmetmenin, çalıp çırpmanın bu uğurda hak olduğunu söylediler. Oysa din, bütün bu mezalimi bitirmek ve insanlar arasında adaleti ve hürriyeti sağlamak için Allah’ın bahşettiği muazzam bir sistemdi. Ama cahil, fakir ve bilinçsiz Orta Çağ Avrupa’sı insanı, kolayca avlanmıştı. Doğu toplumlarına saldırdılar, öldürdüler, zulmettiler. Bilim ve edebiyat üzerine yazılmış kitaplardan mimarî eserlere kadar tahrip ettiler. Camileri, medreseleri dahi yıktılar. Çocuklara kadınlara kadar zulmettiler. Binbir Batı masallarının, Orta Çağ Avrupa’sını vahşi bir topluma dönüştürmesi bu kadar kolay olmuştu.

Şimdi Haçlı-Siyonizm iş birliği içerisinde yürütülen katliam ve soykırımların da büyük bir kesiti, Orta Çağ kilise mantığının devamı… Ne var ki; Bugün Filistin halkının imanî duruşundan etkilenen yüzlerce Avrupalı İslâm’la şerefleniyor. Bugün siyonizmin, tıpkı Orta Çağ kiliselerinin açgözlülüğündeki masalcı tabiatı, kitlelere o kadar da kolay işlemiyor. Yine tahrif edilmiş metinleri Yaratıcı kelâmı gibi sunmaya ve güya kutsal ülküler uğrunda insan ve çocuk katletmenin cenneti kazandıracağına dair izansız, akıl yoksunu ve vahşi bir anlatıyı toplumlara yutturmaya çalışıyorlar. Ama bu defa toplumları, cinayetlerin ve soykırımların dinî bir kaygıyla temellendirildiği teorisine inandırmaları hiç de kolay olmayacak. Siyonizm’in gericiliği bu çağın yutabileceği bir lokma değil.







