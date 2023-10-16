Fatma Türk Toksoy / Araştırmacı - Yazar





28 Teşrinisani 1938 tarihli Akşam Gazetesi’nde “Yahudilere vatan aranıyor acaba nereye yerleşsem?” diyen karikatürdeki Yahudiler, Batı’nın yardımıyla Filistin’i işgal ederek yerleştiler. Şimdi de Siyonist İsrail, Filistinlileri vatanlarından nasıl atarım derdine düşerek masumları katletmekte, soykırım yapmakta.

FİLİSTİN MESELESİ TÜRKLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

İsrail biliyor ki bu soykırımı yapmazsa bu topraklarda kendisine rahat yok. Bundan yıllar önce 24 Aralık 1948 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 3. sayfasında yer alan “Filistin’de Arap- Yahudi Uzlaşması Mümkün Mü?” başlıklı yazıda müthiş tespitlerde bulunan Ömer Rıza Doğrul bu günleri, olacakları görmüşçesine yazmış makalesini… “Yahudilerin Ortaşark’ta bir devlet kurmaktan maksatları nedir?” sorusuna yanıt arayan Doğrul, Filistin meselesinin Türk milletini de yakından ilgilendirdiğini belirterek “Bunun sebebi Filistin hududunun Suriye’ye ve bu itibarla bize çok yakın olmasıdır” der ve şöyle devam eder:

“Biz hududumuza çok yakın olan bu havalide sulh ve sükunetin hüküm sürmesini ve bizi arkamızdan vurması muhtemel olan herhangi bir hareket ve teşebbüse meydan vermemek isteriz. Bu bizim en tabii ve en ciddi hakkımızdır. O halde Filistin meselesi yani Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulması meselesi, sulhu ihlâl eden bir teşebbüs müdür? Yoksa sulhu destekleyen bir teşebbüs müdür?”

Sonra Orta Doğu’da bir Yahudi devleti kurulması teşebbüsünün bir harbe sebep olduğunu belirterek bu harbin Yahudi veya Araplarca kazanılmasının mühim olmadığını, mühim olanın kazanç ve kaybın sonuçlarının Orta Doğu hayatı üzerindeki tesirleri olduğunu belirterek tekrar sorar:

“Yahudilerin Ortaşark’ta bir devlet kurmaktan maksatları nedir? Bu suale cevap verilirse meseleyi kökünden halletmek mümkün olur. Maksat, mazlum Yahudiliğe bir ilticagâh bulmaksa, Filistin böyle bir ilticagâh teşkil edecek yer olmaktan çok uzaktır. Çünkü Filistin dar bir memlekettir ve burası Avrupa’dan vesair yerlerden hicret edecek bütün Yahudileri ancak yerli halkı köklerinden sökmek hesabına, barındırabilir. Yerli halkı imha edip Yahudileri yerleştirmek ise, kimsenin kabul edebileceği bir durum değildir.”

ÖMER RIZA DOĞRUL HAKLI ÇIKTI

Evet, yazarımızın 1948 yılında dediği gibi “Yerli halkı imha edip Yahudileri yerleştirmek” tespiti doğru çıkmıştır. Bugün İsrail bunu gerçekleştirmek için insanlık dışı uygulamalarla harekete geçmiş ve soykırıma başlamıştır.

Ömer Rıza Doğrul’a göre, Yahudilerin nüfus kesafeti daha fazla arttığı takdirde genişlemek için durmadan silah üstünlüğüne başvuracaklardır. Yahudilerin Filistin’e bir devlet kurmaları, daima mütecaviz bir varlık olarak Orta Doğu’da yer almaları için Arapların oradan ayrılmaları icap etmektedir. Araplar ayrıldı mı? Hayır! Ama İsrail pes etmedi. Gazze’de elektriği, suyu kesip, mazlum halka gıda yardımlarını engelleyerek, her zaman yaptığından daha da ileri giderek çoluk çocuk kadın yaşlı demeden masumların üzerine bombalar yağdırdı, beyaz fosforla soykırıma başladı.

1800’lü yıllardan beri kendilerine basın-yayın yoluyla yapılan algı operasyonları sonucu “Bu ülkeyi bize Tanrı verdi. Tanrı bize burada olmamız gerektiğini söyledi. Tanrı burada olmamızı söylediği için biz buradayız” diyen Siyonistlerin yaptıkları işgali haklı gösterme çabasını yine Sayın Doğrul’un şu cümleleriyle cevaplayalım:

“Yabancı bir milletin 2000 sene evveline ait tarihi haklarına dayanarak halen yaşamakta olan bir milleti yerinden atarak ve vatanından mahrum ederek yerini alması, bu asrın vicdanına kabul ettirilecek bir iş değildir. Şu neticeye varıyoruz: Yahudilik Filistin’de yerleşmek için mütecaviz olmak ve genişlemek siyasetini takip etmek, yani daimi bir harp amili olmak zorundadır. Yahudilerin durumu bu merkezdedir.”

“Yahudi Devleti, ileri fikirli imiş… Fakat ileri fikirlilik mütecaviz olmayı bertaraf edemedikten sonra bir kıymeti haiz değildir” diyen Ömer Rıza Doğrul’a katılmamak mümkün mü? Filistin’in yanındayız. Dualarımızdasın Filistin…







