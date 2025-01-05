Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kamuya e-KPSS ile 1830 engelli vatandaş alınacak: Başvurular ne zaman?

Kamuya e-KPSS ile 1830 engelli vatandaş alınacak: Başvurular ne zaman?

14:375/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Engelli alımı
Engelli alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi. Peki, e-KPSS ile 1830 engelli alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerle ilgili önemli bir müjde verdi. Yeni yılla birlikte, 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdam edilmesi sağlanacak. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları...

ENGELLİ BİREYLER İÇİN MÜJDE

Bakan Göktaş, yeni yıl ile birlikte engelli bireylere yönelik önemli bir müjde verdiklerini açıkladı. 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacaklarını duyurdu.

KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINDA YENİ BİR ADIM

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamuda istihdam edildiğini belirterek, yeni yılda 1830 engelli vatandaşın daha kamuda istihdam edileceğini müjdeledi.

KAMUDA ENGELLİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.



#engelli alımı
#e-kpss
#engelli memur alımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hastanede muayene olmadan hangi testler yapılıyor? Aile hekimlerinde yeni uygula başladı