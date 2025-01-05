Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi. Peki, e-KPSS ile 1830 engelli alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerle ilgili önemli bir müjde verdi. Yeni yılla birlikte, 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdam edilmesi sağlanacak. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları...
ENGELLİ BİREYLER İÇİN MÜJDE
Bakan Göktaş, yeni yıl ile birlikte engelli bireylere yönelik önemli bir müjde verdiklerini açıkladı. 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacaklarını duyurdu.
KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINDA YENİ BİR ADIM
Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamuda istihdam edildiğini belirterek, yeni yılda 1830 engelli vatandaşın daha kamuda istihdam edileceğini müjdeledi.
KAMUDA ENGELLİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
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