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Ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet Affı 2022 ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sıklıkla Twitter'da gündem olan Ehliyet Affı çıkacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişilerin gözleri ehliyet affında. Peki, Ehliyet Affı var mı? Ehliyet Affı 2022 kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ehliyet affı 2022 ne zaman çıkacak? Ehliyet affı var mı, kimleri kapsayacak?
Ehliyet affı

Tüm ülkenin gündeminde yer alan ehliyet affı için araştırmalar devam ederken ne zaman çıkacağı da merakla beklenmektedir. Torba yasasında yer alan ehliyet affından kimlerin yararlanacağı ise araştırma konusu oldu. Ehliyet affı var mı, kimleri kapsıyor? Alkolden kaptırılan ehliyetlere af geldi mi?

EHLİYET AFFI NE ZAMAN?

Trafik kurallarına uymayanlara ceza yaptırımları olurken aynı zamanda puanlama sistemi de mevcuttur. 100 ceza puanını 1 sene içerisinde dolduran sürücülerin ehliyetine el konulmaktadır. Bu durumda ise kişilerin trafiğe çıkması engelleniyor. Alkollü araç kullanan kişiler geriye dönük olarak 5 sene içerisinde bu suçu 1 kez işlemişlerse 6 ay, 2 defa işlemişlerse 2 yıl ve 3 ile 3’den fazla kez işlemişlerse de 5 yıl süreyle el konulmaktadır. Bunun üzerine ise sürücüler ehliyet affının çıkıp çıkmamasını merakla takip etmektedir.

EHLİYET AFFI GÜNDEMDE VAR MI?

Son 10 yıl içerisinde ceza puanını bitirenler için herhangi bir af uygulaması yapılmadı. Bu nedenle binlerce sürücü trafiğe çıkamazken ehliyet affı gelmesi için bekleyişler başladı. torba yasasında ehliyet affının yer alması son günlerde konuşulsa da henüz konu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

EHLİYET SİCİLİ NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?

Ehliyet ceza puana 1 yılın sonunda silindiği gibi aynı zamanda sicilinize etkisi de yıllık olmaktadır.

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